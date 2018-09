Neues Angebot"Jackpot" lässt jetzt auch Hartberger in Bewegung kommen

Nach der Pilotregion Vorau, wo es die Aktion bereits seit Jahren gibt, wird nun in Zusammenarbeit mit dem Sportverein TSV auch in Hartberg das Bewegungsprogramm "Jackpot" angeboten.

"Jackpot" bringt Bewegung in den Alltag © Robert Kneschke - Fotolia

Ab Herbst startet das Bewegungsprogramm "Jackpot", das bereits in einigen anderen steirischen Regionen guten Anklang gefunden hat, auch in Hartberg. "Jackpot" ist ein steirisches Kooperationsprojekt zwischen den Sozialversicherungsträgern unter der Federführung der SVA der gewerblichen Wirtschaft, den Sportdachverbänden, der Universität Graz, sowie des TSV Hartberg.

"Jackpot" gilt als sehr gute Ergänzung zu einem Kuraufenthalt. Angeboten wird ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm in der Gruppe an mehreren Fixterminen pro Woche. Die ersten zwölf Einheiten sind für die Teilnehmer kostenlos. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, für 80 Euro pro Semester das "Jackpot"-Bewegungsprogramm weiter zu besuchen. Teilnehmen können alle im Alter von 30 bis 65 Jahren, die das Gefühl haben, mehr Bewegung in den Alltag bringen zu wollen.

Unter fachkundiger Anleitung durch Trainerin Julia Großschedl findet das 90-minütige Training zwei Mal wöchentlich im Bundesschulzentrum Hartberg statt. Jede Trainingseinheit umfasst Ausdauer, Kraft und koordinative Elemente. Auch der Spaßfaktor und die "soziale Komponente" sind ein wesentlicher Bestandteil des Gruppentrainings.

"Jackpot" in Hartberg Zeit Ort Startdatum Mittwoch, 18.30 bis 20 Uhr BSZ Hartberg 3. Oktober 2018 Samstag, 9 bis 10.30 Uhr BSZ Hartberg 6. Oktober 2018

Die Anmeldung zu einer unverbindlichen Schnupperstunde ist in der "Jackpot"-Koordinierungsstelle, Tel. 050808 9516, E-Mail: jackpot@svagw.at, Internet: www.jackpot.fit möglich.