Ö3-Challenge Diese Hartberger Lehrerin will im Rennauto die Ruhe bewahren

Wer behält als Beifahrer im DTM-Rennwagen die Nerven? Jutta Bauer-Puschmann aus Hartberg will es versuchen und ist eine der fünf Kandidaten der diesjährigen Ö3-Challenge am Freitag in Spielberg.