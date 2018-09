Facebook

Die Feuerwehrleute mussten bei der Übung Verschüttete retten © BFV Hartberg

An der die diesjährige Katastrophenhilfsdienst-Übung des Bezirksfeuerwehrverbandes Oberwart nahmen rund 800 Feuerwehrmitglieder mit 95 Fahrzeugen teil. Übungsannahme waren schwere Unwetter mit Sturmböen im Bezirk Oberwart.

Unter den Teilnehmern waren auch zwei technische Feuerwehrzüge (KHD-Zug Nord und KHD-Zug Süd) aus dem Bereichsfeuerwehrverband Hartberg. Die Alarmierung der beiden Züge des BFV Hartberg erfolgte durch den Bezirksführungsstab Oberwart. Im Bereitstellungsraum am Informgelände wurden die einzelnen Einsatzbefehle entgegengenommen.

Zusammen mit dem 5. KHD-Zug aus Oberwart lag das Übungsgebiet des technischen KHD-Zuges Nord in Neuhaus in der Wart. Zugskommandant Markus Allmer musste mit seinen Leuten einen unterspülten Damm mit Sandsäcken sichern, eine verunglückte Person aus einem Schacht retten sowie einen Autolenker, der mit seinem Fahrzeug in einem Bach gespült worden war, retten und den Pkw bergen. Insgesamt waren bei dieser Übung 60 Feuerwehrmitglieder mit neun Fahrzeugen des KHD-Zuges Nord im Einsatz.

Die Übungsannahme des technischen KHD-Zuges Süd, gemeinsam mit dem 1. KHD-Zug Oberwart und einem KHD Zug aus Slowenien, war ein Hangrutsch in einem Steinbruch nach einem Unwetter. Dabei wurden mehrere Pkw und deren Insassen verschüttet. Des Weiteren galt es einen Lkw zu bergen und eine verletzte Person von einem Silo zu retten. Insgesamt waren bei dieser Übung 46 Feuerwehrmitglieder mit acht Fahrzeugen beim technischen KHD-Zug Süd des BFVHB im Einsatz.