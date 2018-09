Die Elektrorallye e-via startet am 11. Oktober in die nächste Runde. Auf alle Teilnehmer und Zuschauer wartet ein buntes Programm.

Bereits zum vierten Mal geht die Elektrorallye e-via über die Bühne © KK

Auf rund 600 Kilometern fahren die insgesamt 36 Teilnehmer fast geräuschlos von Slowenien quer durch Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und die Südoststeiermark. Neu ist in dieser vierten Auflage der Elektrorallye e-via der „Warm Up Tag“ am Donnerstag, dem 11. Oktober. Nach einem regionalen E-Brunch geht es für die Fahrer nach Murska Sobota, wo am darauffolgenden Tag gestartet wird.

Auf der insgesamt dreitägigen Route erwarten die Teilnehmer auch verschiedene Prüfungen, wie ein Hindernisparcours. Neben den einzelnen Rahmenprogrammen für Teilnehmer sowie große und kleine Zuschauer, haben die betreffenden Gemeinden auch für das leibliche Wohl vorgesorgt.

Verteilt auf die gesamte Strecke befinden sich 13 Lade-, sieben Sonderprüfungs-, und 13 Checkpoint-Standorte. „Wir haben für unseren Standort wieder einiges vorbereitet und freuen uns, dass wir mit allen anderen Standorten Boten für eine moderne Zukunft sein können“, sagt Marcus Martschitsch, Bürgermeister von Hartberg, begeistert.

In Stubenberg am See ist ein Zwischenstopp inklusive Übernachtung geplant. Im Rahmen der Rallye findet hier das Kulmland Energiefest statt.

Den Sieger ermitteln

Wer am Ende gewinnt, entscheidet bei dieser Rallye jedoch nicht die Schnelligkeit. Es gibt insgesamt vier Bewertungskategorien, um den Sieger zu ermitteln: den „Warm-Up-Bonus“, Sonderprüfungen, energieeffizientes Fahren und das exakte Zeitbereichsfahren.

Organisiert wird die Rallye im Rahmen des Projektes „E-SME – E-Mobilität begegnet KMU´s“ grenzübergreifend mit Slowenien.

Das Tourprogramm Am Donnerstag, 11. Oktober, starten die Teilnehmer der e-via erstmals bei einem Warm-Up um 12 Uhr in St. Margarethen an der Raab. Über das Fahrsicherheitszentrum Ludersdorf – hier wartet schon der erste Hindernisparcours – und die Laßnitzhöhe geht es für die Teilnehmer weiter auf den Murecker Hauptplatz, Ankunft 14 Uhr, wo ein Rahmenprogramm auf die Besucher wartet. Danach fahren sie bis ins Ziel nach Murska Sobota. Von dort beginnt am Freitag, 12. Oktober, der erste Renntag. Um 12 Uhr treffen die Fahrer auf dem Fehringer Hauptplatz ein. Besuchern werden hier verschiedene Elektro-Modelle präsentiert. Die Gäste können auch ein Tesla-Wochenende gewinnen. Die Strecke führt dann weiter nach Bad Blumau, Ankunft 14.30 Uhr. Hier wartet schon eine kulinarische Verköstigung. Um 16 Uhr trifft man in Kaindorf ein, bevor es dann über das BioGut Pöllauberg auf den Hauptplatz in Pöllau geht. E-Bike testen, Kinderschminken und die Styrian Summer Art Aktion stehen auf dem Programm. Ziel ist um 18 Uhr dann Stubenberg am See. Im Rahmen des Kulmland-Energiefestes gibt es ab 15 Uhr für die Gäste am Gelände des ehemaligen Seehofes Stände regionaler Energie-Anbieter und vieles mehr. Am Samstag, 13. Oktober, brechen die Lenker zur letzten Fahrt auf. Über Anger, Ankunft 8.15 Uhr, und der Brandlucken, Ankunft 8.30 Uhr, geht es weiter zum Impulszentrum Vorau. Gäste können sich hier im Rahmen des Programmes „Besser heizen mit Holz“ informieren. Gegen 10.30 Uhr treffen die Elektrofahrzeuge am Hartberger Hauptplatz ein. Zum Segway-Fahren, einer Schnitzeljagd, Live-Musik und 40 E-Autos zum Testen und Anschauen lädt man hier Interessierte ein. Am Fürstenfelder Hauptplatz wartet um 12.45 Uhr mit einer Auto und E-Mobile Schau bereits die nächste Besucher-Attraktion. Von dort geht es auf den Murecker Hauptplatz, Ankunft 14 Uhr, und weiter nach Lenart v Slovenskih goricah. Um 17.30 Uhr werden die Teilnehmer im Ziel Ptuj eintreffen.

