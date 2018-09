In Bad Blumau kam es Mittwochabend auf der L401 zu einem schweren Unfall. Ein Radfahrer krachte mit einem Auto zusammen. Der Sportler wurde schwer verletzt.

Der verletzte Radfahrer wurde ins LKH Oberwart geflogen © Sujet/Fotolia

Im Krankenhaus mit schweren Verletzungen endete ein Fahrradausflug für einen 58-Jährigen. Der Mann radelte Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf der L401 im Gemeindegebiet von Bad Blumau in Richtung Hartberg. Gleichzeitig fuhr ein 53-jähriger Lenker mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße und wollte die L401 in Richtung L451 überqueren, wie die Polizei in einer Aussendung erklärt.

Radfahrer übersehen

Nachdem der Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sein Fahrzeug an der Kreuzung angehalten hatte und keinen Gegenverkehr wahrnahm, setzte er seine Fahrt fort. Auf der Landesstraße kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer: Der 58-Jährige krachte mit seinem Sportgerät gegen den Pkw und stürzte zu Boden. Er wurde schwer verletzt. Der Pkw-Lenker dürfte laut Polizei den Fahrradfahrer übersehen haben.

Der Radfahrer wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Oberwart geflogen. Ein Alkotest beim 53-Jährigen verlief negativ.