Millionenschäden am Samstag Schon wieder Hagel: Unwetterwarnung für die Oststeiermark

Ein kurzes, aber umso heftigeres Gewitter richtete am Samstag in der Oststeiermark Hagelschäden in der Höhe von über einer Million Euro an. Allein über dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld blitzte es mehr als 1000 mal. Auch am Sonntag und Montag herrscht steiermarkweit erhöhte Gewittergefahr.