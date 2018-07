Kleine Zeitung +

Feuerwehren im Einsatz Hagel und Überflutungen: Schon wieder Unwetter in der Oststeiermark

Die Gewitter lassen die Oststeirer nicht in Ruhe. Am Sonntag gab es zwischen Weiz und Feldbach schon wieder Überflutungen und Hagel. Ein kurzes, aber umso heftigeres Gewitter hatte bereits am Samstag in der Oststeiermark Hagelschäden in der Höhe von über einer Million Euro angerichtet.