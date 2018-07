Die Gewitter lassen die Oststeirer nicht in Ruhe. Am Sonntag gab es zwischen Weiz und Feldbach schon wieder Überflutungen und Hagel. Auch am Montag ist mit Gewittern zu rechnen.

Überschwemmungen bei Riegersburg © FF Riegersburg/Kaufmann

Die Gewitter geben keine Ruhe. Nachdem schon am Samstag ein kurzes, aber umso heftigeres Hagelgewitter die Oststeiermark weiß eingefärbt und Hagelschäden in der Höhe von über einer Million Euro angerichtet hatte, ging es am Sonntag in der Oststeiermark schon wieder rund.

