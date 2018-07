23-Jähriger stand wegen eines Verkehrsunfalls im betrunkenen Zustand vor Gericht. Auch sein Verteidiger gibt zu: "Wir sind so was von schuldig, das steht außer Zweifel."

1,5 Promille hatte der Angeklagte im Blut (Archivbild) © KLZ/Penz

Sehr leise und wortkarg gibt sich ein 23-Jähriger im Verhandlungssaal des Bezirksgerichts Fürstenfeld. "Bekennen sie sich schuldig?", stellt Richter Günther Walchshofer an den jungen Mann eine fast rhetorische Frage. Denn dass es angesichts der Tatsachen nichts daran zu rütteln gibt, weiß auch sein Verteidiger: "Wir sind so was von schuldig, das steht außer Zweifel."

