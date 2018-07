Die Raiffeisen-Filialen in Hartberg-Umgebung und St. Johann in der Haide werden im März 2019 geschlossen und mit dem Hautptinstitut in Hartberg zusammengelegt. Grund sind laut den Direktoren rechtliche Vorgaben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Raiffeisen-Filiale in St. Johann/Haide wird im März 2019 geschlossen © Harald Hofer

Die Raiffeisenbank-Filialen in Schildbach (Gemeinde Hartberg-Umgebung) und St. Johann in der Haide werden im März 2019 geschlossen und mit dem Hauptinstitut in Hartberg zusammengelegt. Das gaben die beiden Direktoren der Raiffeisenbank Hartberg, Heinz Gigler und Christian Kirchsteiger in dieser Woche bekannt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.