6500 steirische Haushalte waren am Donnerstag nach schweren Gewittern ohne Strom. 83 Feuerwehren waren bei mehr als 100 Unwetter-Einsätzen tätig. Am Freitag könnte es schon wieder Gewitter geben. Hagel am Donnerstag richtete zwei Millionen Schaden in der Steiermark an.

Stark gehagelt hat es am Donnerstag auch im Bereich Gersdorf/Feistritz (Bild) und Pischelsdorf © Hagelversicherung

Nach kurzer "Sommerpause" hielten heftige Gewitter mit Sturm, Hagel und teil extrem hohen Regenmengen am Donnerstag schon wieder die Steirer und im Speziellen die Einsatzkräfte auf Trab. Und heute droht bereits der nächste Gewittertag.

Laut Hagelversicherung entstand in der Steiermark durch Hagel ein Schaden von zwei Millionen Euro, 5000 Hektar waren betroffen.

Laut Landesleitzentrale rückten am Donnerstag binnen sechs Stunden 83 Feuerwehren steiermarkweit zu 122 Einsätzen nach den Unwettern aus. Hauptsächlich ging es um Pumparbeiten und Beseitigen umgestürzter Bäume.

Im Raum Leibnitz und Deutschlandsberg (besonders betroffen waren Großklein und Heimschuh) waren Donnerstagabend 6500 Haushalte ohne Strom, nachdem Baumstämme auf die zentrale Mittelspannungsleitung gefallen waren.

Besonders stark erwischt hat es am Donnerstag die Weststeiermark, wo etwa in Mooskirchen ganze Straßenabschnitte unter Wasser standen. >>Hier lesen Sie mehr dazu<<

Während der Gewitter kam es auf der Südautobahn im Packabschnitt auch zu einem schweren Lkw-Unfall und kilometerlangen Staus. >>Mehr dazu lesen Sie hier<<

In Empersdorf (Bezirk Leibnitz) zu einem Wohnhausbrand nach Blitzschlag ausrücken.

In vielen Teilen der Oststeiermark und südlich von Graz hat es dazu auch heftig gehagelt. In Birkfeld kamen binnen kürzester Zeit mehr als 90 Liter Regen pro Quadratmeter herunter. Die Folgen sieht man in diesem Video der Freiwilligen Feuerwehr Birkfeld.

In Koglhof, Gemeinde Birkfeld, wurden Straßen zu Bächen, wie das Video zeigt, das Siegfried Eiter aus Aschau uns zugesendet hat:

Am Freitag wieder Gewitter

"Derzeit regnet es vor allem im Südosten und im Nordwesten der Steiermark recht intensiv", sagte Zamg-Meteorologe Christian Pehsl Freitagfrüh. Im Laufe des Tages könnten vor allem im Norden der Steiermark große Regenmengen zusammenkommen. "Dort hat es aber am Donnerstag nicht so viel geregnet wie punktuell im Süden, daher ist da noch keine allzu große Gefahr gegeben", so Pehsl.

Allerdings: Im Süden könnte es am Freitag zwischendurch auch auflockern. "Und mit der Sonneneinstrahlung steigt dann wieder die Gefahr für weitere Gewitter, das muss man heute sicher im Auge behalten." Insbesondere dort, wo es schon am Donnerstag große Regenmengen gab, etwa im Wechselgebiet und im oberen Feistritztal sowie in der Weststeiermark, könnte dann ein weiterer heftiger Regenschauer schnell zu Überflutungen oder Hangrutschungen führen.

Am Wochenende setzt sich dann wieder mehr die Sone durch. In der Obersteiermark bleib es mit 20 bis 23 Grad aber deutlich frischer als in den südlichen Teilen der Steiermark (bis zu 28 Grad).

Stromausfälle noch am Abend behoben

In den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg fielen nach den Gewittern Donnerstagabend 155 Trafo-Stationen aus - dadurch waren 6403 Haushalte vorübergehend ohne Strom. "Die Ausfälle konnten aber rasch behoben werden", sagt Urs Harnik von der Energie Steiermark, "um 21.30 Uhr waren fast alle Haushalte wieder ans Stromnetz angeschlossen." Ursache für den großflächigen Ausfälle waren Baumstämme, die wegen des Sturms bei Kogelberg auf die zentrale Mittelspannungsleitung gefallen waren.

Zahlreiche Mopedunfälle im Regen

Nicht nur die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Donnerstag wegen der Gewitter gefordert, sondern auch die Sanitäter des Roten Kreuzes. "Der Regen auf den zuvor staubigen Straßen machte viele Fahrbahnen sehr rutschig, dadurch kam es zu einigen Moped- und Motorradunfällen", hieß es seitens der Einsatzzentrale des Roten Kreuzes. Bis auf einen Unfall in der Grazer Kärntnerstraße, wo ein Mopedlenker nach einem Unfall ins UKH gebracht werden musste, gingen die meisten Unfälle aber meist glimpflich aus.

