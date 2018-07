Tausende waren ohne Strom Millionenschäden nach Unwettern - doch nun kommt die Sonne zurück

6500 steirische Haushalte waren am Donnerstag nach schweren Gewittern ohne Strom. 83 Feuerwehren waren bei mehr als 100 Unwetter-Einsätzen tätig. Hagel am Donnerstag richtete zwei Millionen Schaden in der Steiermark an.