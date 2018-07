Ein Hinweis insbesondere für die Steirer in den Bezirken an der Landesgrenze: Im Burgenland findet am 7. Juli ein landesweites Planquadrat der Polizei statt. Der Schwerpunkt liegt auf Alkohol- und Geschwindigkeitskontrollen.

Die Polizei wird am Samstag im Burgenland verstärkt kontrollieren (Archivbild) © KLZ/Weichselbraun

Im Burgenland findet am Wochenende von 7. bis 8. Juli ein landesweites Planquadrat statt. Das gab die Landespolizeidirektion am Donnerstag bekannt. "Wir kündigen diese Kontrollen an, um das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer in Zeiten von zahlreichen Festen zu stärken, wie gefährlich Alkohol am Steuer ist", sagte ein Polizeisprecher. Kontrolliert wird ab Samstagabend im gesamten Straßennetz.

Neben den Fahrzeug- und Lenkerkontrollen liegt der Fokus laut Exekutive auch auf Geschwindigkeitskontrollen. "Außerdem wird auch Augenmerk auf das vorschriftswidrige Telefonieren am Steuer bzw. das Bedienen von Mobiltelefonen während der Fahrt gelegt", kündigte ein Sprecher an.