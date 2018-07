In Pöllauberg sorgt ein Neubau für Wirbel. Gegner sehen die Sichtachse auf die Kirche gefährdet. Die Raumplanung relativiert.

Die Kirche in Pöllauberg ist ein beliebtes Ausflugsziel © Rainer Brinskelle

Der Bau eines Hauses sorgt in Pöllauberg für dicke Luft. Pfarrer Roger Ibounigg und Naturpark-Obmann Franz Grabenhofer fürchten eine Verbauung der Sichtachse auf die Wallfahrtskirche. Bei der Revision des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde wurden Teile eines abschüssigen Ackers entlang der Landesstraße in Bauland umgewidmet. Diese bislang unangetastete Freifläche gewährte einen unbeeinträchtigten Blick von Pöllau auf die gotische Marienwallfahrtskirche in Pöllauberg.