Ein fixer Bestandteil des Konzertjahres der Stadtkapelle Hartberg ist das alljährliche Weihnachtswunschkonzert © Johann Zugschwert

Nach den Aufzeichnungen in den Ratsprotokollen hat die Stadtkapelle eine sehr wechselvolle Geschichte. Die ersten musikalischen Aktivitäten gehen zurück in das Jahr 1716. Später, im Jahr 1780, gab es in Hartberg zeitgleich mit der Gründung der Bürgergarde, eine Musikkapelle, welche die Aufmärsche der Bürgergarde begleitete und nach der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr als „Feuerwehrkapelle“ weiter bestand.