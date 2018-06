Facebook

Verkehrslandesrat Anton Lang präsentierte die neuen Busverbindungen © Robert Frankl

Die öffentlichen Busverbindungen werden in der Steiermark ab 9. Juli noch attraktiver. Damit sollen die Regionen abseits der S-Bahn schrittweise die gleiche Anbindungsqualität wie Orte an den steirischen S-Bahnstrecken erhalten. "Meine Vision ist, dass es künftig in unserem Bundesland keine weißen Flecken mehr gibt", sagt Verkehrslandesrat Anton Lang (SP).