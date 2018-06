Facebook

Pöllauberg arbeitet mit dem Gestaltungsbeirat zusammen © Franz Brugner

Architektin Sabine Siegel von der Baubezirksleitung Oststeiermark mit Sitz in Hartberg ist Kopf des aus drei Fachleuten bestehenden Gestaltungsbeirates. Vor Kurzen war sie auf einem österreichischen Vernetzungstreffen aller Gestaltungsbeiräte in Innsbruck. Siegels von dort mitgebrachte Erfahrung: „Die Zahl an Gemeinden, die mit einem Gestaltungsbeirat zusammen arbeiten, ist deutlich im Wachsen begriffen.“