Die Mopedfahrer wurden von dem Betrunkenen attackiert © Michael Schütze - Fotolia

Es war Freitagabend gegen 20.20 Uhr, als ein 18-jähriger Syrer mit seinem Moped auf der B 54 im Stadtgebiet von Hartberg unterwegs war. Am Sozius saß ein 16-Jähriger aus Rumänien. Auf Höhe des Hauses Ressavarstraße 8 stand ein 18-Jähriger aus Afghanistan auf der Fahrbahn und warf vor dem Moped eine Bierflasche auf die Straße, die zersplitterte. Der 18-Jährige hielt sein Zweirad an, stellte es ab und sprach den offensichtlich Betrunkenen auf sein Verhalten an. Doch der war äußerst aggressiv, ging auf die beiden zu und stieß das Moped um.