Die Veranstaltungsreihe „UnternehmerTun 4.0“ von der Kleinen Zeitung und der Wirtschaftskammer Steiermark machte am Donnerstag in der WKO-Regionalstelle in Hartberg Station.

Die Experten gaben Auskünfte, wie Innovationen entstehen © Richard Großschädl

Um die Frage "Was ist Innovation" und wie kleine Firmen mit der Digitalisierung umgehen können, ging es bei der Veranstaltung "UnternehmerTun 4.0" in der WKO Hartberg. Wirtschaftskammer-Regionalstellenleiter Florian Ferl und Susanne Ebner-Benedikt, zuständig für Innovation und Entwicklung in der Kleinen Zeitung, begrüßten die Gäste.

Hans Lercher präsentierte das von ihm entwickelte „Grazer Innovationsmodell“, das es mittlerweile sogar in die USA an die Uni Harvard geschafft hat. Er machte deutlich, dass Innovation nicht von der Betriebsgröße abhänge, sondern Weiterentwicklung in jeder Firma notwendig sei. „Innovation ist nicht alleine, eine neue Idee zu haben. Die Kunden müssen auch bereit sein, Geld dafür herzugeben“, beschrieb Lercher einen Grundsatz.

An drei Stationen konnten im Abschluss die anwesenden Unternehmer ihre Ideen und Geschäftsmodelle mit Experten diskutieren. „Daraus werden wir anonymisiert Best-Practice-Modelle erstellen“, kündigte Ebner-Benedikt an. WKO-Regionalstellenobmann Herbert Spitzer betonte, wie er selbst aus eigener Erfahrung um die Wichtigkeit von Innovation wisse und lud abschließend zum „Netzwerken“ beim Buffet ein.

