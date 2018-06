Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Drei Feuerwehren sind mit den Löscharbeiten beschäftigt (Archivbild) © KLZ/Juergen Fuchs

Seit 8.25 Uhr in der Früh bekämpfen die Freiwilligen Feuerwehren Schäffern, Götzendorf und Pinggau ein Feuer, das in einem Nebengebäude eines Bauernhofs in Schäffern ausgebrochen ist.