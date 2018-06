Wie Jugendliche künftig am Land wohnen könnten und wie Jugendbeteiligung gelingen könnte, wird am Dienstag präsentiert.

Hubert Lang und Julia Muhr in einer WG? Nein, aber sie fördern solche Formen. © Ulla Patz

Fangen Jugendliche vom Land mit einem Studium an, ziehen sie meistens in die Stadt und, vor allem am Anfang, meistens in eine Wohngemeinschaft (WG). Wohnen sie nahe einer Universitätsstadt, wie etwa in Gleisdorf, bleiben die Jugendlichen dennoch oft zu Hause, ebenso, wenn sie eine Lehre machen oder auch schon ausgelernt sind und in der Nähe ihrer Eltern wohnen.

