FPÖ traf auf Asylnetzwerk"Sachliches Gespräch mit Standpunkten, die unterschiedlich waren, sind und bleiben"

Vertreter des FPÖ-Landesvorstandes und des Asylnetzwerks Oststeiermark trafen sich in Graz zum Gespräch. Die von der Diözese Graz-Seckau finanzierten Deutschkurse in der Oststeiermark, die die FPÖ kritisiert hatte, sind indes auf Schiene.

Screenshot des Videos nach dem Gespräch: Wolfgang Seereiter, Silke Nitzelnader, Theres Raith-Breitenberger und Fery Berger. Nicht zu sehen: Christine Kiffmann-Duller © Screenshot/Facebook

Von einer „gespannten Atmosphäre“ und „unterschiedlichen Standpunkten“ – was aber ohnehin schon vorher klar gewesen sei – berichtet Christine Kiffmann-Duller (Flüchtlingshilfe Großwilfersdorf) nach dem Gespräch mit der FPÖ Steiermark Montagnachmittag im Landhaus in einem Video.

Wie berichtet, hatten Klubobmann Stefan Hermann, Landesgeschäftsführer Anton Kogler, Klubdirektor Christian Moser und Pressesprecher Philipp Könighofer die Einladung des Asylnetzwerks Oststeiermark angenommen, das neben Kiffmann-Duller auch mit Wolfgang Seereiter (I am Gleisdorf), Theres Raith-Breitenberger (DLG Weiz), Silke Nitzelnader (Deutschlehrerin) und Fery Berger (Way of Hope) vertreten war. Raith-Breitenberger berichtete von positiven Vermittlungen Asylberechtigter am Arbeitsmarkt, der demografischen Entwicklung in der Steiermark und der Nachfrage nach Arbeitskräften. „Die FPÖ hätte die Chance, unter Anwendung des Bleiberechts Menschlichkeit Platz zu geben“, sagte Seereiter. Man stimme in vielem mit der FPÖ überein (etwa, dass unkontrollierte Grenzübertritte wie 2015 sich nicht wiederholen dürfen) erklärte Berger. Aber wenn es um Bleibemöglichkeiten für Flüchtlinge, die einen fixen Lehrplatz haben, gehe, sei die FPÖ nicht gesprächsbereit.

"Dem Rechtsstaat verpflichtet"

„Es war ein sachliches Gespräch mit Standpunkten, die unterschiedlich waren, sind und auch bleiben“, so FPÖ-Pressesprecher Könighofer. In Fragen des Aufenthalts „sehen wir uns dem Rechtsstaat verpflichtet“. Die Argumentation mit der demografischen Entwicklung lässt die FPÖ nicht gelten. „Damit vermischt man Asyl und Zuwanderung. Da sind wir strikt dagegen, Lehrlingen unter wirtschaftlichem Aspekt den dauerhaften Aufenthalt zu ermöglichen“, sagte er.

Philipp Könighofer, FPÖ-Pressesprecher Foto © Martina Pachernegg

Das Asylnetzwerk ist für die Möglichkeit zum Gespräch dankbar. Am Schluss ist man friedlich auseinander gegangen, bestätigt Berger. Außerdem erfolgte eine erneute Einladung – nach Weiz, zum Gespräch mit Flüchtlingen. Wird die FPÖ annehmen? „Wir werden das intern akkordieren“, so Könighofer.

Von Diözese finanzierter Deutschkurs auf Schiene

Der von der Diözese Graz-Seckau finanzierte Deutschunterricht für Migranten in der Oststeiermark, der für FPÖ-Kritik und in weiterer Folge für Reaktionen der Flüchtlingsbetreuer sorgte, ist jetzt fixiert. Wie die Caritas Steiermark am Dienstag auf Anfrage der "Kathpress" mitteilte, stellt die Diözese mehr als 2.000 Unterrichtseinheiten für das Erlernen der deutschen Sprache bereit. Insgesamt werden Rahmen des 800-Jahr-Jubiläums neun Sozialprojekte in der Steiermark mit insgesamt 760.000 Euro gefördert. Die Deutschkurse sind eines dieser Projekte.

"Das sind mindestens 25 Kurse, wobei ein Deutschkurs in der Regel rund 80 Unterrichtseinheiten umfassen wird", erklärte der Caritas-Bereichsleiter Bildung und Integration, Rolf Spiegel. Kursdauer sei jeweils zehn Wochen bei sechs bis acht Kursstunden pro Woche. "Damit können rund 400 Asylsuchende an 15 oststeirischen Standorten einen Platz in einem Kurs erhalten."

