© UWZ, FF. St. Lorenzen

Schon gestern Montag gab es von Vorarlberg bis Oberkärnten und Oberösterreich teils kräftige Gewitter, die in der Steiermark auch das Ennstal getroffen haben. Hier führten orkanartige Böen dazu, dass viele Bäume umknickten, ein abgestellter Bierlaster wurde vom Parkplatz gegen einen Zaun "geblasen".

Aus Südfrankreich bringt ein Tief feuchte und labil geschichtete Luft nach Österreich, eine Kaltfront nähert sich aus Richtung Norden, "womit die feuchte Luft über Nacht an der Alpennordseite regelrecht ausgepresst wird und für große Regenmengen sorgt", heißt es in einem Bericht der Österreichischen Unwetterwarnzentrale (UWZ).

Um 13.30 Uhr wurde die Warnung dann leider konkreter: Die Facebookseite "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich" warnt im Wechselgebiet vor Überflutungen, Sturzfluten und Muren. Betroffen ist zunächst vor allem die niederösterreichische Seite bis Semmering.

Laut UWZ sind am Dienstagnachmittag erneut heftige Unwetter am Alpenostrand und im Südosten mit Starkregen, Hagel bis fünf Zentimetern Korngröße und Sturmböen. Entlang der Alpennordseite dürfte in der Steiermark auch das Salzkammergut von kräftigen Gewittern mit kleinem Hagel und lokal großen Regenmengen betroffen sein. Über Nacht ist mit schauerartig verstärktem Dauerregen mit stellenweise mehr als 100 Liter pro Quadratmeter zu rechnen: Lokale Überflutungen und Vermurungen sind also zu befürchten.