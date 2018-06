Unwetterfront zog von der Koralm über die Steiermark: Am Nachmittag ging es im Westen, Süden, Osten und in Graz nieder. Im Grazer Stadtpark gab es ein Todesopfer durch einen umgestürzten Baum. Tornado-Sichtung im Ennstal.

Entwurzelter Baum im Grazer Stadtpark © Facebook/(c) Garfield Trummer

Kurz, aber umso intensiver erwischte eine heftige Unwetterfront am Nachmittag große Teile der Steiermark: Die Front kam zunächst über den Wechsel, dann über die Koralm ins Bundesland. In Graz mussten am Abend sogar Feuerwehrkräfte (40 Mann) aus Graz Umgebung angefordert werden - ein Todesopfer war dort im Stadtpark zu beklagen.

Die Bilanz des Landesfeuerwehrverbands Steiermark am Abend: "Stark betroffen waren die Bezirke Voitsberg, Graz, Graz Umgebung, Bruck-Mürzzuschlag, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld. Größtenteils ging es für unsere Feuerwehrmänner darum, umgestürzte Bäume aus dem Weg zu räumen und überflutete Keller auszupumpen."



Der Ablauf im Zeitraffer:

Um 13.30 Uhr wurde die Warnung konkret: Die Facebookseite "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich" warnt im Wechselgebiet vor Überflutungen, Sturzfluten und Muren. Betroffen ist zunächst vor allem die niederösterreichische Seite bis Semmering. Von dort gab es am Nachmittag dann auch verstärkt Einsatzmeldungen - die Feuerwehren waren im Dauereinsatz.

Gewitterfront: Unwetter 12.06.2018

Um 17.30 Uhr dann eine Unwetterwarnung für die West, Süd- und Oststeiermark. Ausgehend von der Koralm ist auch der Großraum Graz betroffen - Sturm und Hagel zogen gegen 18 Uhr über die Landeshauptstadt, im Stadtpark gibt es einen Toten. Es kam zum Teil zum Stillstand des Verkehrs, die Einsatzkräfte mussten mit Unterstützung aus Graz Umgebung ausrücken. Mehr unter <<< Schweres Unwetter über Graz, Windböen und Stromausfälle >>>

Dach wird über Schönaugürtel geweht

Um 18.30 Uhr eine erneute Warnung der AWÖ: "Es hat sich ein so genanntes "Bogenecho" gebildet. Zugrichtung ist nach Nordosten, Sturmböen mit bis zu 120 km/h sind möglich.

Später gingen die Unwetter auch über dem Bezirk Weiz nieder.

Wie prognostiziert zog am Dienstagnachmittag bereits eine Unwetterfront über die Bezirke Murtal und Murau.

Am späten Abend vermeldete die FF Klachau noch eine Tornado-Sichtung bei der Kulmschanze bei Bad Mitterndorf - gefilmt am Dienstagnachmittag:



Dort hat ein Feuerwehrmann einen Tornado mit seinem Mobiltelefon gefilmt. Die Windhose demolierte ein Geländer und habe in der Wiese eine Schneise hinterlassen, teilte das Bereichsfeuerwehrkommando des Bezirks Liezen in einer Aussendung mit.

Auch in Lieboch wurde am Dienstag ein Tornado erspäht:

Unwetter über Graz gegen 18 Uhr

Entwurzelte Bäume in Graz Foto © Hecke

Hagelgewitter in Thörl

Umgestürzter Baum in der Elisabethinergasse Graz Foto © LR Halbrainer

Unwetter in Bruck an der Mur