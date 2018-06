Die oststeirische Firma Frutura in Hartl reift die "Fairtrade"-Bananen für alle Spar-Märkte in ganz Österreich. Hier wechseln sie in sogenannten Reifekammern die Farbe von Grün auf Gelb.

Gunar Nakladal ist seit 2010 Reifemeister bei Frutura © Fairtrade Österreich

Ausgerechnet Bananen. Und ausgerechnet die Oststeiermark. Reifemeister Gunar Nakladal sorgt in der Bananenreiferei bei der Firma Frutura in Hartl dafür, dass die per Sattelschlepper angelieferten Bananen die Farbe wechseln. Als er im Jahr 2010 von Hamburg nach Hartl kam, sollte er in der soeben eröffneten Frutura-Bananenreiferei ein paar Monate lang sein Können und Wissen an die dortigen Mitarbeiter weitergeben. Aus den Monaten wurden Jahre und mittlerweile mögen nicht nur er, sondern auch seine Familie die Oststeiermark.

