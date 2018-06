Facebook

Die Diebe hatten es auf Reifen und Felgen abgesehen (Sujet-Bild) © Fotolia

Diebe brachen in der Nacht auf Donnerstag in das Firmengelände einer Autofirma in Oberwart ein. Bei zwei Neufahrzeugen montierten sie die Räder samt Alufelgen ab und nahmen sie mit. Erst am nächsten Morgen bemerkten die Angestellten, dass die beiden Pkw auf Ziegelsteine aufgebockt wurden und die Räder fehlen.

In der gleichen Nacht schnitten die Täter den Maschendrahtzaun zum Firmenareal eines benachbarten Reifenhändlers auf und gelangen so in das Firmengelände. Dort brachen sie zwei abgestellte Lagercontainer auf und stahlen hundert Pkw-Reifen samt Felgen.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um mehrere Täter handle und das es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen Kleintransporter oder Lkw handle.

Hinweise und Beobachtungen Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Haben Sie Hinweise, dann melden Sie sich beim Landeskriminalamt Burgenland, Außenstelle Oberwart unter der Telefonnummer: (059133) 10 33 33.