Bei einer Altstoffsammelstelle in Güssing ist am Donnerstag ein Behältnis mit Munition gefunden worden. Der Entminungsdienst sorgte für eine fachgerechte Entsorgung.

Der Kübel wurde von der Polizei sichergestellt © LPD Burgenland

Ein explosiver Fund wurde bei einer Altstoffsammelstelle in Güssing gemacht: Am Donnerstagvormittag fand in Strem ein Gemeindearbeiter einen Kübel mit 500 Schuss Munition für Faustfeuer- und Langwaffen.

Die Polizei wurde umgehend informiert. Der Verdacht liegt laut Exekutive nahe, dass die Munition vermutlich aus Kriegszeiten stammt und bereits bei einer zurückliegenden Altstoffsammlung von Unbekannten am dortigen Areal illegal abgestellt wurde.

Nach dem Fund wurde die unmittelbaren Umgebung von der Polizei gesichert und schlussendlich die Munition vom Entminungsdienst fachgerecht entsorgt. Eine Gefährdung für Personen oder Umwelt lag nicht vor.