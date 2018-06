Helfer sagen, dass die für Flüchtlinge viel besser geeignete Unterkunft in Pischelsdorf geschlossen wurde, während diese nach Feistritztal übersiedelt worden. Die Caritas verteidigt ihre Entscheidung aus Kostengründen und wegen fehlender Zukunftsperspektiven in Pischelsdorf.

Die Habseligkeiten wurden in ein paar Müllsäcke gepackt - dann ging es für die Flüchtlinge von Pischelsdorf nach Feistritztal © Raimund Heigl

Ziemlich genau zwei Jahre, nachdem das Flüchtlingsquartier in Pischelsdorf eröffnet worden war, wurde es am Montag wieder geschlossen. Gemeinsam mit neun Asylwerbern aus dem ebenfalls geschlossenen Quartier in Eggersdorf wurden die acht Personen in ein Quartier in Feistritztal (nahe dem Stubenbergsee), in dem bis zu 25 Menschen Platz haben, umgesiedelt.