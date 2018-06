Kleine Zeitung +

Leser berichten Lauter Knall ließ Oststeiermark rätseln

Der laute Knall von vergangenem Freitag, der im Großraum von Pischelsdorf zu hören war, beschäftigte die Leute in der Region. Wir bekamen zahlreiche Zuschriften, in denen Leser schildern, was sie gehört haben.