Bauernhaus wurde in der Nacht evakuiert. Auch Einsätze im Südosten der Steiermark. Feuerwehren hatten heuer schon zu dreimal so viele Unwettereinsätze wie im ersten Halbjahr des Vorjahres.

Spur der Verwüstung in St. Lorenzen am Wechsel © FF St. Lorenzen/Wechsel

Einmal mehr zogen am Montagnachmittag schwere Unwetter über die Steiermark. Besonders schlimm traf es diesmal das Wechselgebiet. Die Schwarze Lafnitz trat über die Ufer, mehrere Muren gingen ab, eine Schlammlawine wälzte sich mitten durch den Ort. In Festenburg in St. Lorenzen hatte eine Mure zwei Häuser schwer beschädigt.