Kleine Zeitung +

St. Lorenzen am Wechsel Feuerwehreinsatz: Traktor mit Holzanhänger drohte abzustürzen

26 Feuerwehrmänner rückten am Samstag zu einer Traktorbergung in St. Lorenzen am Wechsel aus. Der Traktor drohte hundert Meter in die Tiefe zu stürzen.