Bevölkerung rätselt Mysteriöser lauter Knall im Großraum Pischelsdorf

Ein lauter Knall am Freitagvormittag im Großraum Pischelsdorf stellt die Bevölkerung und die Polizei vor ein Rätsel. Zwar führt das Bundesheer derzeit Überschallflüge in ganz Österreich durch, in dem Gebiet habe es laut Bundesheer aber keinen Überschallflug gegeben.