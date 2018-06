Kleine Zeitung +

Pakt-Angebot Raucht im Hartberger Gemeinderat demnächst die Friedenspfeife?

In einer Aussendung bot am Freitag der "Zukunftspakt für Hartberg", der die Gemeinderatsmehrheit hat, dem Hartberger Bürgermeister ein Arbeitsübereinkommen an. Dieser reagiert abwartend.