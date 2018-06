Facebook

Der Anschluss an den artesischen Brunnen soll entfernt werden (Archivbild) © Gerald Hirt

Seit 35 Jahren wohnt die Familie Artauf in einem Haus in Hainfeld in der Gemeinde Großwilfersdorf. Die Wasserversorgung erfolgte – von der Bezirkshauptmannschaft seit 1956 genehmigt – über den Anschluss an einen artesischen Brunnen. Daraus kam ursprünglich auch das Wasser für drei weitere Häuser und die öffentliche Wasserleitung. „Das war schon so, als ich das Haus übernommen habe“, sagt Johann Artauf.

