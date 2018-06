In Mitterberg hat sich Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall ereignet: Ein Achtjähriger stieg aus dem Schulbus aus und wollte die Straße überqueren, als er von einem Pkw erfasst wurde.

St. Johann in der Haide

© Gundolf Renze - Fotolia

Ein achtjähriger Bub ist am Mittwoch gegen 13 Uhr im oststeirischen St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) nach dem Aussteigen aus dem Schulbus von einem 67-Jährigen mit dem Auto angefahren worden.

Der Autolenker, ein Oststeirer, war mit seinem Pkw auf der Gemeindestraße in Richtung Altenberg unterwegs, er fuhr am Schulbus vorbei und hat das Kind dabei offenbar nicht gesehen.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurde das Kind in den Straßengraben geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Es wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 16 in die Grazer Kinderklinik eingeliefert.