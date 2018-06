Asylnetzwerk Oststeiermark Weitere Kritik, aber auch Einladung an steirische FPÖ

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Das Asylnetzwerk Oststeiermark traf sich in Weiz zu einem Meinungsaustausch. Organisator Fery Berger ging mit der Asylpolitik der Regierung hart ins Gericht, sprach aber auch eine Einladung zum Gespräch mit der steirischen FPÖ aus.

Oststeirisches Asylnetzwerk traf sich in Weiz (von links): Theres Raith-Berger, Helga Marx, Wolfgang Seereiter, Ahmad Dallah, Fery Berger und Eva Dorninger © Franz Brugner

Fery Berger von der Weizer Flüchtlingshilfe „Way of Hope“ lud zum Treffen des Asylnetzwerkes Oststeiermark nach Weiz. Auslöser dafür war eine Presseaussendung des steirischen FPÖ-Klubobmannes Stefan Hermann, in der dieser scharfe Kritik an den Verantwortlichen der Diözese Graz-Seckau übte, weil diese 100.000 Euro für die Abhaltung von Deutschkursen für Asylwerber zur Verfügung stellt. Bekanntlich wurde von der Bundesregierung der Geldhahn für Deutschkurse zugedreht.