Großprojekt Ab 4. Juni wird Hartberger Stadtdurchfahrt zur Baustelle

Am 4. Juni beginnen die Sanierungsarbeiten an der Wechselbundesstraße B 54 in Hartberg. Vom LKH-Kreisverkehr bis zum Schulgebäude an der Ressavarstraße wird die Straße erneuert und ein Radweg gebaut.