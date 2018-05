Unbekannte Täter brachen in der nacht auf Donnerstag in ein Autohaus in Fürstenfeld ein. Sie stahlen insgesamt 28 Kompletträder.

Insgesamt 28 Kompletträder nahmen die Einbrecher mit (Archivbild) © industrieblick - Fotolia

Kompletträder für sieben Autos stahlen unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag aus einem Autohaus in Fürstenfeld. In der Zeit zwischen 23. Mai, 20 Uhr und 24. Mai, 7 Uhr, durchtrennten die Unbekannten den Zaun des Autohauses und gelangten so auf das Firmengelände.