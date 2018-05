Ein Unwetter zog am Donnerstagnachmittag von Fladnitz über Weiz bis zur Gleisdorfer Gegend und weiter in Richtung Fürstenfeld ++ B64 bei der Abzweigung Arzberg wieder offen ++ Gewaltige Überschwemmungen in der Kleinen Raabklamm ++ Raab trat auch bei St. Ruprecht über die Ufer ++ Überflutete Keller und Straßen im Raum Gleisdorf ++ Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz.

Die Raab trat beim Flussbad St. Ruprecht/Raab über die Ufer © FF St. Ruprecht Raab

19:30 Uhr: Situation am Donnerstagnachmittag bei Mitterdorf an der Raab: An mehreren Stellen trat die Raab über die Ufer. Alle Geh- und Radwege wurden von der Feuerwehr, die insgesamt mit acht Mann im Einsatz war, gesperrt. Auch der Wander- und Radweg von Oberdorf an der Raab Richtung Weiz bzw. Kleinsemmering (Bärntal) musste gesperrt werden.

