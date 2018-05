Heftige Regenfälle hielten am Donnerstag die Feuerwehren in mehreren Bezirken auf Trab. Betroffen war vor allem die Ost- und Südsteiermark, aber auch der Bezirk Graz-Umgebung. In Zwaring mussten zwei Personen aus einem Keller befreit werden, in Pernegg an der Mur wurde ein Wohnhaus vermurt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zahlreiche Häuser und Keller sowie ganze Straßenzüge waren in Hainersdorf überschwemmt bzw. verschlammt © FF Hainersdorf

Ein Unwetter zog am Donnerstagnachmittag von Fladnitz über Weiz bis zur Gleisdorfer Gegend und weiter in Richtung Fürstenfeld ++ B64 bei der Abzweigung Arzberg wieder offen ++ Gewaltige Überschwemmungen in der Kleinen Raabklamm ++ Raab trat auch bei St. Ruprecht über die Ufer ++ Überflutete Keller und Straßen im Raum Gleisdorf ++ In Hainersdorf (Hartberg-Fürstenfeld) waren ganze Straßenzüge unter Wasser ++ Zahlreiche Feuerwehren auch in Graz-Umgebung und Leibnitz im Einsatz ++ Zwei Personen aus einem Keller in Zwaring-Pöls befreit ++ Wohnhaus in Pernegg an der Mur (Bruck-Mürzzuschlag) vermurt.