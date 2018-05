Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Schwerer Unfall in den Morgenstunden im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Nach Gewitter war Sattelschlepper von der verschlammten Fahrbahn abgekommen.

Das Führerhaus krachte mit voller Wucht in das Haus © FF Hartberg

Ein schwerer Unfall mit einem Tanklastwagen ereignete sich in den frühen Morgenstunden in der Gemeinde Buch-Geiseldorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Das Schwerfahrzeug war von der Straße abgekommen und in ein Haus gekracht. Der Lenker wurde dabei im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt.