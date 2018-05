Im ehemaligen Gemeindeamt in Unterlimbach, Neudau, öffnet Ende Mai der Internist Bruno Mähr seine Ordination.

Bürgermeister Wolfgang Dolesch (l.) mit Bruno Mähr © KK

Bruno Mähr eröffnet Ende Mai seine Wahlarzt-Ordination im ehemaligen Gemeindeamt in Unterlimbach. Der Internist wird zudem Hausbesuche machen, bei denen auch Ultraschalluntersuchungen möglich sind.

Mähr lebt seit zehn Jahren in Neudau und ist ärztlicher Leiter am „Rosalienhof“ der BVA in Bad Tatzmannsdorf.

Von seiner Fachausbildung her ist er Internist mit den Zusatzfächern Hämatologie, Internistische Onkologie und Geriatrie.

Kontakt Adresse: Unterlimbach 20, 8292 Neudau Telefonnummer: 03383 / 371 02 Termine nach telefonischer Vereinbarung.