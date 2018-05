Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Autolenker wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen © FF Bocksdorf

Drei Autos waren Dienstagnachmittag an einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 57 bei Bocksdorf (Bezirk Güssing) beteiligt. Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag fuhr mit seinem Pkw von Stegersbach kommend in Richtung Güssing. Im Gemeindegebiet von Bocksdorf kam er aus ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto einer 65-jährigen Frau aus dem Bezirk Güssing.