© Foto-Ruhrgebiet - Fotolia

Verfolgen Sie live das Wetter vom Norden des Bezirks Hartberg-Fürstenfeld bis in den Süden der Region. Die Wetterkameras vom Schneeland Wenigzell, der privaten Wetterstation der Familie Fink auf dem Hartberg Ring und von der Golfanlage Loipersdorf zeigen, welches Wetter Sie vom Gebirge bis ins Flachland erwartet.

Möchten auch Sie uns ein Bild Ihrer Live-Wetterkamera zur Verfügung stellen, so schicken Sie bitte ein E-Mail an hartred@kleinezeitung.at. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung, wie wird die Bilder auf unserer Seite einbinden können.

Hier ein Blick auf das Wetter in der Region:

So schaut es gerade aus Aktuelle Temperaturen in Ihrer Region

Die Wetterkameras aus dem Bezirk:

Live-Bild aus dem Schneeland Wenigzell Quelle: Schneeland Wenigzell

Live-Bild vom Hartberger Ringkogel Quelle: Private Wetterstation der Fam. Fink

Live-Bild von der Golfanlage Loipersdorf Webcam aktualisieren Quelle: TGC Loipersdorf-Fürstenfeld

