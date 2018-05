Aktivieren Sie regionale Push-Nachrichten in der Kleine-App auf Ihrem Handy und Sie sind ab sofort noch schneller informiert, was sich gerade im Bezirk tut.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Daumendruck und Sie bekommen die neuesten Nachrichten aus Ihrer Region auf Ihr Handy-Display © Syda Productions/Fotolia

Egal, ob die neuesten Entwicklungen in der Hartberg-Fürstenfelder Gastro-Szene oder die aktuelle hitzige Debatte im Hartberger oder Fürstenfelder Rathaus: Über die Kleine-App sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, nun noch schneller und umfassender informiert.

Aktivieren Sie dazu einfach in der App die regionalen Push-Nachrichten und Sie bekommen die neuesten Infos aus Hartberg-Fürstenfeld direkt auf Ihr Handydisplay geschickt. Ein Daumendruck und Sie gehören fortan zu den Ersten, die von kuriosen Geschichten aus der unmittelbaren Umgebung erfahren oder auch tolle Fotostrecken von Veranstaltungen durchblättern können.

Die Redakteurinnen und Redakteure der Regionalredaktion Hartberg-Fürstenfeld versorgen Sie gerne mit den wichtigsten und interessantesten Neuigkeiten, die binnen Sekunden auf Ihrem Smartphone landen.

Die Kleine-Zeitung-App finden Sie zum Download im Google Play und Apple Store.

So einfach geht's! 1. Region festlegen: Wählen Sie die Region, über die Sie in der App vorrangig informiert werden möchten. 2. Push anfordern: Gehen Sie unter dem Menüpunkt „Mehr“ in den Bereich „Push-Nachrichten“und aktivierenSie dort den Push. 3. Fertig! Jetzt bekommen Sie die neusten Nachrichten aus Hartberg-Fürstenfeld direkt auf Ihr Handydisplay. Bei Fragen wenden Sie sich an

feedback@kleinezeitung.at

Aktivieren Sie in Ihrer App die regionalen Push-Nachrichten Foto © KK