Cate Blanche mit einer Sonnenbrille von Andy Wolf Eyewear in Cannes © APA/AFP/VALERY HACHE

Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass ein Modell des Hartberger Brillenherstellers Andy Wolf Eyewear eine prominente Nase ziert. Über diesen Auftritt hat sich das Team um Designerin und Geschäftsführerin Katharina Schlager aber ganz besonders gefreut: Jurypräsidentin Cate Blanchett trug beim offiziellen Auftakt auf dem roten Teppich in Cannes zu einem blassrosa Hosenanzug die Katzenaugen-Brille „Grace“ in Nude und Roségold – ein viel prominenterer Auftritt ist in Europa kaum möglich.

