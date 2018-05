Nach heftigen Gewittern am Wochenende in der Oststeiermark spitzte sich die Lage am Montag in der Südoststeiermark zu. Es gibt zahlreiche Straßensperren. Bis Dienstag werden (in der Weststeiermark) noch einmal bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© LFV Franz Fink/ Wetterwarnungen

Nach den Gewittern ist vor dem großen Regen: Nachdem Feuerwehren nach Gewittern in der Oststeiermark schon am Wochenende Dutzende Einsätze abzuarbeiten hatten, spitzte sich am Montag die Lage in einigen steirischen Regionen mit Überschwemmungen noch einmal zu. Allein im Bereich Feldbach waren Montagmittag 230 Feuerwehrleute im Einsatz. Hier stand das Wasser zum Teil bis zu einem Meter hoch.

Die schlechte Nachricht: Bis Dienstagmittag werden laut Zamg-Meteorologe Hannes Rieder noch große Regenmengen dazukommen. Es gibt Modelle, die bis Dienstag von 100 Liter Regen pro Quadratmeter (etwa in der Weststeiermark) ausgehen. "Der Hauptniederschlag wird in der Nacht auf Dienstag fallen, da kann es in einigen Regionen noch einmal sehr brenzlig werden", warnt Rieder.

Betroffen waren am Wochenende laut Landesfeuerwehrzentrale hauptsächlich die Ortschaften Floing, Anger, Stubenberg, Pöllau und Ludersdorf bei Gleisdorf (hier hat es auch gebrannt >>Bericht dazu hier<<). Im Großraum Anger fielen mit rund 80 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden so viel Regen, wie sonst häufig in einem Monat.

Unwetter: Video vom Einsatz im überfluteten Mitterlabill

Montagmittag spitzte sich die Lage dann auch in der Südoststeiermark zu (Kleine-Zeitung-Redakteur Thomas Plauder berichtet live: >>mehr dazu hier<<). Zwischen Kirchbach und Feldbach gibt es zahlreiche Behinderungen wegen überschwemmter Straßen.

Auch im Bezirk Leibnitz, konkret im in Schwarzautal und in Ragnitz, stehen seit Montagmittag ganze Ortsteile unter Wasser.

Feuerwehrsprecher Franz Fink zur Lage Montagnachmittag: "Die Aufnahmefähigkeit der Böden war gleich null, jeder Tropfen der heute vom Himmel fiel war einer zu viel. Starke Regenfälle ließen den Labill- und Schwarzaubach über die Ufer treten. In zahlreiche Häuser drangen die Wassermassen ein und setzten Keller unter Wasser die nun ausgepumpt werden müssen. Neben den Feuerwehren sind auch Gemeindebedienstete beteiligt und helfen bei den Aufräumarbeiten und liefern Sandsäcke. Derzeit laufen bereits die Aufräumarbeiten - Kellerauspumpen, Straßen reinigen und weitere Sandsäcke befüllen und sowie Objekte schützen."

Südoststeiermark: Unwetter in der Südoststeiermark

Aktuelle Straßensperren Wegen Vermurung bzw. Überschwemmung gesperrt sind am Montag: B 73 zwischen Ziprein und Wolfsberg im Schwarzautal. L 616 im Bereich Wolfsberg. L 247 Labilltalstraße zwischen Kreuzung Manning und Kleinfrannach sowie zwischen Seibuttendorf und Kleinfrannach. Auch die Ortsgebiete von Gundersdorf und Badendorf bei Ragnitz sind gesperrt. L 409 Stubenbergklamm zwischen Stubenberg und Floing im Bereich der Stubenbergklamm (sollte laut Landesverkehrsabteilung Montagnachmittag einspurig freigegeben werden). Wegen Überschwemmungen zu Behinderungen kommt es auf der B 68 Feldbacher Straße zwischen Kroisbach und Zöbing sowie... ... auf der L 216 zwischen St. Stefan/Rosental und Paldau Alle aktuellen Verkehrsmeldungen finden Sie hier

Auch in St. Margarethen an der Raab waren Keller überflutet und Straßen unpassierbar (>>den Bericht dazu lesen Sie hier<<)

Wichtige Straßenverbindung gesperrt

Überschwemmungen gab es auch in Stubenberg und Pöllau (>>Bericht dazu hier<<). Die L409 zwischen Floing und Stubenberg (im Bereich der Stubenbergklamm bzw. Feistritzklamm) wurde aufgrund von Vermurungen bis auf weiteres für den gesamten Verkehr gesperrt. Bei der Besichtigung der Strecke Sonntagnacht "ist das Wasser links und rechts den Hang runtergeschossen. Da ist es zu gefährlich, Autos durchfahren zu lassen", schildert der Stubenberger Feuerwehrkommandant Matthias Haider.

Unwetter: Bilder von den Einsätzen in der Oststeiermark

Stand Montagmittag sollte der Verkehr in der Stubenbergklamm ab dem Nachmittag wieder - einspurig - freigegeben werden. "Der Geologe hat den Abschnitt begutachtet und freigegeben", heißt es in der Landesverkehrsabteilung.

Bis dahin kann man bei der Stubenbergklamm nur großräumig (zum Beispiel über die B 64 bzw B 54 über Gleisdorf und Weiz) ausweichen. "Weil die normale Ausweichstrecke über die Burg Neuhaus auch wegen Vermurungen gesperrt ist", so Haider. In Stubenberg mussten dazu auch noch Überschwemmungen bei mehreren Häusern beseitigt werden.

Hochwasser-Alarm für Feistritz

Die angrenzende Feuerwehr Floing war (zusammen mit der FF Puch) am Samstag bei 7 Einsatzstelllen und am Sonntag bei 15 Stellen und im Unwetter-Einsatz. "Es waren Vermurungen bei der Straße zu beseitigen und auch Garagen wurden überschwemmt", schildert Einsatzleiter Robert Kulmer. Neben den Schäden an vielen privaten Kellern entstanden umfassende Schäden an vielen Gemeindestraßen durch Materialablagerung und auch mehrere Hangrutschungen. Die Bachläufe des Lebing- und Schmiedbaches konnten die Wassermassen gerade noch aufnehmen, waren aber voll am Limit. Von der FF Oberfeistritz wurde in der Nacht noch Hochwasseralarm für die Feistritz ausgelöst.

Auch in der Volksschule Anger stand der Keller unter Wasser, im Ortsteil Fresen rutschte ein Hang ab. Die FF Anger war hier im Einsatz.

Warnung weiterhin aufrecht

Landeshauptmann-Vize Michael Schickhofer (er ist als Katastrophenschutz-Referent auch für die Feuerwehren zuständig), der mit seiner Familie in der betroffenen Region Anger beheimatet ist, dankt "allen Einsatzkräften in der Region für deren unermüdlichen Einsatz, vor allem in der letzten Nacht". Die Unwetter- und Starkregenwarnung ist aber weiterhin aufrecht. „Unsere Feuerwehren und der Katastrophenschutz beobachten die Lage genau“, so Schickhofer.

Bei Verkehrslandesrat Anton Lang berichtet man von punktuellen Einsätzen. Die Straßenerhalter waren am Wochenende nach Starkegen mit 70 Mitarbeitern im Einsatz, um gemeinsam mit den Feuerwehren aufzuräumen und Schäden zu beseitigen.

So viele Blitze wurden Samstagnacht zwischen Hartberg, Pischelsdorf und Anger registriert © de.blitzortung.org

>>Aktuelle Verkehrsmeldungen sehen Sie hier<<

Noch einmal bis zu 100 Liter Regen erwartet

Das Problem: Für Montag und die Nacht auf Dienstag erwarten Meteorologen ausgerechnet in der Oststeiermark noch einmal große Regenmengen und damit steigt auch die Gefahr weiterer Überflutungen bzw. Vermurungen. Bei der Zamg hat man die Warnstufe in einem Gebiet von Koralm bis Wechsel auf "orange" hochgestuft. Zamg-Meteorologe Albert Sudy: "Allein das Oberitalientief bringt ab Montagnachmittag noch einmal bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter in der Oststeiermark und bis zu 100 Liter Regen in der Weststeiermark." Sollte es vor Durchzug der Schlechtwetterfront noch weitere Gewitter geben, wonach es derzeit aussieht, könnte die Regenmenge noch höher ausfallen, so Sudy.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.