Samstagabend wurde in der Kirchenackersiedlung in Pöllau ein Einfamilienhaus während eines heftigen Gewitters im Dachgeschoß von einem Blitz getroffen. In Flöcking fing durch Blitzschlag ein unbewohntes Haus Feuer.

© Thomas Pilch

Infolge von Blitzschlägen sind in der Oststeiermark Samstagabend Brände in zwei Häusern ausgebrochen. In Flöcking (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf, Bezirk Weiz) und in Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) schlugen Blitze in Einfamilienhäuser ein und lösten Feuer aus. Verletzt wurde dabei aber niemand, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.

In Flöcking brach wie berichtet in einem unbewohnten und für den Abbruch vorgesehenen Einfamilienhaus ein Brand aus. Die Löscharbeiten, die gegen 23 Uhr noch in Gang waren, gestalteten sich auf aufgrund der Bauweise des Hauses und des desolaten Zustandes schwierig. Die Polizei geht davon aus, dass ein Blitzschlag gegen 20 Uhr 30 für den Brand verantwortlich ist.

Brand in Flöcking

In der Kirchenackersiedlung in Pöllau schlug ein Blitz gegen 20 Uhr in den Dachstuhl eines Einfamilienhauses ein. Elektrozuleitungen zu einer seit längerer Zeit unbenutzten Sauna hinter einer Holzverkleidung begannen zu brennen. Die Feuerwehr führte Sicherungsarbeiten durch. Es kam nur zu lokalen Beschädigungen.

Die Schadenshöhe stand bei beiden Bränden noch nicht fest.

In Treuenstein wurde die FF Landscha am Samstag gegen 19 Uhr zu einem Brandeinsatz gerufen. Der Beleuchtungsmast einer Pferdekoppel geriet nach einem Blitzschlag in Brand. "Beim Eintreffen am Einsatzort hat der starke Regen den Brand bereits gelöscht", heißt es im Einsatzbericht.

Weitere Gewitter am Nachmittag möglich

Heute Sonntag geht es ähnlich wie gestern weiter: Der Tag beginnt schön, im Verlauf des Tages tauchen dann jedoch langsam Wolkenfelder auf und es entwickeln sich auch einige größere Quellwolken. Diese können vor allem später am Tag dann auch zu einigen Regenschauern und Gewittern führen, wobei einzelne Regengüsse sogar ausgiebiger ausfallen könnten.

"Die Hauptgefahr dabei bilden Überflutungen da sich die Zellen nur sehr sehr langsam bewegen bzw. meistens dort bleiben, wo sie entstehen", warnt die private Wetterseite "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich". Somit könne es zu in einem Ort zu Überflutungen kommen, während wenige Kilometer daneben die Sonne scheint.