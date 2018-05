Bei Arbeiten an seinem Pkw wurde ein Burgenländer eingeklemmt und verletzt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Harald Hofer

Ein 30-Jähriger ist am Samstag bei Arbeiten an einem Pkw in Gerersdorf-Sulz (Bezirk Güssing) unter dem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt worden. Der Wagenheber sei weggerutscht, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland auf Anfrage mit.

Der Hubschrauber "Christophorus 16" flog den Schwerverletzten ins Landeskrankenhaus Graz, wo er im Schockraum behandelt wurde.