Der Arbeiter wurde bei dem Absturz schwer verletzt © Rotes Kreuz

Eine Unachtsamkeit dürfte schuld daran sein, dass ein 47-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in der Oststeiermark schwer verletzt wurde. Der Arbeiter war am Freitagvormittag in Waldbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit Reinigungstätigkeiten an einem Haus beschäftigt. Um das Dach von Schmutz und Moos zu befreien, benützte er einen sogenannten Steiger - eine hydraulische Hebebühne mit Personenkorb. Offenbar vergaß er allerdings, den Korb vorher mit den Sicherungssplinten am Kranarm zu fixieren. Er war auch nicht mit Gurten gesichert.

Als der 47-Jährige mit dem Personenkorb das Dach berührte, geschah es. Der Korb wurde aus der Verankerung gehoben und stürzte mitsamt dem Arbeiter sechs Meter tief auf den Boden. Nach der Erstversorgung durch einen Gemeindearzt, den Notarzt und das Rote Kreuz wurde der Schwerverletzte mit dem ÖAMTC-Hubschrauber C 16 in das UKH Graz geflogen. Er ist laut Polizei außer Lebensgefahr. Fremdverschulden oder ein technisches Gebrechen konnte nicht festgestellt werden.